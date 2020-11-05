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Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США

Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф Дональд Трамп и Джо Байден (фото - liga.net)

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, Джо Байден продолжает опережать на выборах президента США действующего американского лидера Дональда Трампа.

На 7:30 по Киеву он уже почти набрал необходимое количество голосов.

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Отмечается, что Байден вышел победителем в штатах Мичиган и Висконсин, чем получил еще 26 голосов и теперь имеет счет в 264 голоса.

У Трампа пока 214 голосов.

Результаты выборов президента США на 7:30 5 ноября

Так, Байдену хватит победы еще всего в одном штате до 270 победных голосов.

Пока из колеблющихся штатов в его поддержку склоняется Невада, в то время как Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина думает о поддержке Трампа. Но разрыв незначительный и подсчет голосов продолжается.

Результаты выборов президента США на 7:30 5 ноября

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Стоит заметить, что Трамп в случае проигрыша уже заявил о намерении подать иск о пересчете голосов в штатах Джорджия, Невада и Аризона на основании "недостаточной прозрачности процесса подсчета".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз астролога на результаты выборов в США.

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США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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