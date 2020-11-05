Байден в шаге от победы, а Трамп требует пересчета: последние итоги выборов в США

По состоянию на утро четверга, 5 ноября, Джо Байден продолжает опережать на выборах президента США действующего американского лидера Дональда Трампа.

На 7:30 по Киеву он уже почти набрал необходимое количество голосов.

Отмечается, что Байден вышел победителем в штатах Мичиган и Висконсин, чем получил еще 26 голосов и теперь имеет счет в 264 голоса.

У Трампа пока 214 голосов.

Так, Байдену хватит победы еще всего в одном штате до 270 победных голосов.

Пока из колеблющихся штатов в его поддержку склоняется Невада, в то время как Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина думает о поддержке Трампа. Но разрыв незначительный и подсчет голосов продолжается.

Стоит заметить, что Трамп в случае проигрыша уже заявил о намерении подать иск о пересчете голосов в штатах Джорджия, Невада и Аризона на основании "недостаточной прозрачности процесса подсчета".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз астролога на результаты выборов в США.