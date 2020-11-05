Астролог уточнил прогноз на итоги выборов в США

Астролог Влад Росс, который ранее предсказывал победу Джо Байдена на президентских выборах в США в 2020 году, уточнил свой прогноз.

Он назвал точный счет, с каким, по его мнению, закончится президентская гонка.

Росс утверждает, что выборы 2020 в США покажут почти равные результаты, и действующий президент Дональд Трамп в итоге отстанет от Байдена всего на пару голосов.

Напомним, ранее Влад Росс проанализировал натальную карту Байдена и нашел в ней вдовство, семейные неприятности, раннюю потерю детей и успех, который должен прийти в самом конце жизни во время смерти.

Так, 77-летнему Байдену было предсказано стать президентом в пандемию коронавируса в мире.

В то же время, астролог анонсировал погромы, которые якобы последуют в США вслед за выборами президента.