В США прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского ведущего. Видео стало хитом

В ночь на четверг, 5 ноября, украинский ведущий Игорь Пупков вел репортаж о выборах в США, когда в прямой эфир ворвались с криками двое афроамериканцев.

Видео транслировал телеканал "Украина 24".

Отмечается, что Пупков в рамках спецвыпуска, посвященному выборам американского президента 4 ноября, рассказал об обстановке с главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер.

Пока он говорил с ведущими в студии, на заднем плане появились двое прохожих, - они аккуратно подкрались сзади и стали кричать прямо за спиной ведущего.

Стоит отдать ему должное, Игорь Пупков практически не отреагировал на инцидент и продолжил говорить.

Смотрите, как это было, на 2:51:46 видео:

Заметим, что видео распространил в сети канал MDK с более чем 650 тысячами подписчиков в Телеграм:

И Двач, который ненамного менее популярен:

Среди расистских шуточек в комментариях есть и несколько смешных замечаний к видео, а также сочувствия в адрес ведущего.

"Когда ударил мизинец об угол", "У меня кот так же делает, когда я спать ложусь", "Кто не скачет...", "Это твои друзья на фоне, когда разговариваешь с родителями по телефону", "Сумел передать атмосферу на все 100%", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал мем о выборах президента в США.