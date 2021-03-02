Юлия Тимошенко ответила на слухи о пластической операции на лице

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала слухи о пластической операции после того, как появилась на публике в новом образе.

Соответствующий комментарий она дала телеканалу KYIV.LIVE.

"Я хочу успокоить всех ваших зрителей. Я просто смогла тридцать дней отдохнуть", - сказала Тимошенко.

Она говорит, что долгое время не могла себе позволить отдых, но на новогодние праздники все же смогла провести время с семьей. По словам нардепа, это и повлияло на ее внешний вид.

"Но, как вы видите, эффект заканчивается, так как темпы работы слишком высоки", - добавила она.

Впрочем, пластический хирург Сергей Дербак выразил мнение, что Тимошенко все же воспользовалась услугами специалиста.

"Глядя на лицо Юлии Владимировны видно, что была сделано подтяжка лица, блефаропластика - пластика век и контурная пластика. На ее лице видно, что в недостаточные объемы скул был введен филер", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 60-летняя Тимошенко блеснула новым образом во время заседания согласительного совета Рады еще 16 ноября прошлого года.