Не перестает удивлять: Тимошенко пришла в Раду в изысканном наряде и на высоких каблуках (фото)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла в парламент снова показав новый наряд. В сети поделились ее фото в черном платье и туфлях.

Снимками народного депутата поделился 17 мая в Фейсбуке фотограф Ян Доброносов.

На кадрах видно, что волосы Тимошенко уложены в пучок, а ее лицо украшает легкий повседневный макияж из натуральных оттенков.

Фото Тимошенко в парламенте:

Напомним, как 17 февраля, Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады в новом, полностью черном образе.

А уже 18 февраля, она появилась на заседании ВР в эффектном белом костюме.

26 апреля глава партии "Батькивщина" вновь засветилась в Раде в новом образе и с новыми украшениями.