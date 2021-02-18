"Сияет, что-то знает, но молчит": выступление Тимошенко в Раде взволновало сеть

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко появилась в четверг, 18 февраля, на заседании Верховной Рады в эффектном белом костюме. Воротник пиджака украшен пайетками, а из украшений политик выбрала массивные сережки с камнями.

Видео выступления с трибуны парламента Тимошенко опубликовал в своем Фейсбуке.

Следует отметить, что глава Батькивщины в очередной раз напомнила депутатам о необоснованном повышении тарифах в Украине.

Известный фотограф Ян Доброносов в своем Фейсбуке опубликовал фото политика вблизи, где можно хорошо рассмотреть детали костюма.

Выступление Тимошенко сразу же собрало множество комментариев, пользователи в очередной раз обговаривают наряд политика, а также справедливо подмечают, что она рассказывает об обнищании народа в бриллиантах:

Напомним, вчера, 17 февраля, Юлия Владимировна появилась в Верховной Раде в черном стильном костюме. А в конце января украинцы активно обсуждали смену имиджа политика.