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Юлия Тимошенко развеселила Инстаграм фото в новом образе

Юлия Тимошенко развеселила Инстаграм фото в новом образе
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф фото: Юлия Тимошенко/Instagram

Политик Юлия Тимошенко, которая недавно сменила имидж, накрутив волосы и поменяв форму оправы очков, вызвала массу комментариев в Instagram.

Пользователи стали комментировать фото, которое выложила Тимошенко в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

"Все в сознании: Сколько можно обсуждать внешность, макияж, прически и пластические операции политики на, а не их поступки? Сексисты! Юлия Тимошенко: публикует в своей Инсте вот такое фото", - комментируют фото политика "toronto_tv".

Как Юлия Тимошенко менялась с годами

"Так вот почему тарифы именно драконовские!", "Просто расплела косу", "Топовая новость", "Вы не представляете как трудно женщинам депутатам. Это же ежедневно надо раньше вставать и ехать на прическу, а денег сколько на это уходит. Зарплаты депутата едва хватает", - пишут в сети.

Напомним, впервые Тимошенко в новом имидже появилась на согласительном совете в понедельник, 25 января, без очков и с новой прической. В сети Тимошенко сравнили с бывшим министром здравоохранения Раисой Богатыревой и актрисой Ольгой Сумской. Шумихи вокруг "обновленного" политика добавил курьезный момент: Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на странным занятием – "массажем" губ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 872

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Юлия Тимошенко, Фото, Имидж.
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