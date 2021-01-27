Тимошенко подловили за странным занятием в Раде (видео)

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на странным занятием.
Народный депутат решила сделать себе "массаж" губ.
Видео из парламента на своей страничке в социальных сетях выложил фотограф Александр Гончаров.
"Массаж новых губ от Юлии Тимошенко", — прокомментировал он видео и поставил смайл "поцелуй".
Пользователи обсуждают необычное занятие Тимошенко и комментируют ее новую внешность.
Следует отметить, что несколько дней назад Юлия Тимошенко кардинально изменила свой имидж и вызвала большой резонанс в сети. Нардеп пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической и без очков.
Многие пользователи отметили, что несмотря на 60-летний возраст, не видно ни одной морщины, и в целом она выглядит неестественно молодо.
А журналисты предполагают, что Тимошенко снова что-то задумала.