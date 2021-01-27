Тимошенко подловили за странным занятием в Раде (видео)

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко подловили в сессионном зале Верховной Рады на странным занятием.

Народный депутат решила сделать себе "массаж" губ.

Видео из парламента на своей страничке в социальных сетях выложил фотограф Александр Гончаров.

"Массаж новых губ от Юлии Тимошенко", — прокомментировал он видео и поставил смайл "поцелуй".

Пользователи обсуждают необычное занятие Тимошенко и комментируют ее новую внешность.

Следует отметить, что несколько дней назад Юлия Тимошенко кардинально изменила свой имидж и вызвала большой резонанс в сети. Нардеп пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической и без очков.

Многие пользователи отметили, что несмотря на 60-летний возраст, не видно ни одной морщины, и в целом она выглядит неестественно молодо.

А журналисты предполагают, что Тимошенко снова что-то задумала.