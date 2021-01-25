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Тимошенко сравнили с Богатыревой и Сумской: как в сети отреагировали на новый имидж "ЛедиЮ"

Тимошенко сравнили с Богатыревой и Сумской: как в сети отреагировали на новый имидж "ЛедиЮ"
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко кардинально изменила имидж, чем наделала шуму в украинском медиапространстве.

В новом образе Тимошенко выступила на заседании согласительного совета парламента, состоявшегося 25 января. 

Некоторые пользователи сети сравнили новый образ нардепа с Таисией Повалий и Ириной Билык, другие вспомнили о Раисе Богатыревой, третьи и вовсе ее не узнали. 

"Зачем было так себя кроить. Все три же были красивые", - написала в Фейсбук журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. 

В комментариях к записи пользователи поделились своими соображениями о новой внешности Тимошенко.

Как сообщалось ранее, Юлия Тимошенко за свою карьеру неоднократно меняла имидж. О наиболее запоминающихся образах народного депутата и экс-премьера Украины можно прочитать в соответствующем материале Телеграф.

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Верховная Рада, Юлия Тимошенко.
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