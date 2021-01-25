Тимошенко сравнили с Богатыревой и Сумской: как в сети отреагировали на новый имидж "ЛедиЮ"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко кардинально изменила имидж, чем наделала шуму в украинском медиапространстве.
В новом образе Тимошенко выступила на заседании согласительного совета парламента, состоявшегося 25 января.
Некоторые пользователи сети сравнили новый образ нардепа с Таисией Повалий и Ириной Билык, другие вспомнили о Раисе Богатыревой, третьи и вовсе ее не узнали.
"Зачем было так себя кроить. Все три же были красивые", - написала в Фейсбук журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
В комментариях к записи пользователи поделились своими соображениями о новой внешности Тимошенко.
Как сообщалось ранее, Юлия Тимошенко за свою карьеру неоднократно меняла имидж. О наиболее запоминающихся образах народного депутата и экс-премьера Украины можно прочитать в соответствующем материале Телеграф.