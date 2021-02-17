"Эталон": Тимошенко поразила очередным нарядом в Раде (фото)

В среду, 17 февраля, народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады в новом, полностью черном образе.

Фото своего нового образа она выложила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке она позирует в черном наряде - длинной юбке и укороченном приталенном пиджаке с рукавом в три четверти. Кроме того, пиджак сделан с глубоким декольте, которое Тимошенко не стала прикрывать. А яркий акцент на этом сделала массивная пуговица. Также депутат решила оставить волнистую прическу.

"Очаровательная", "Эталон", "Красивая", "Ну, какая же вы стильная", "Королева", "Вы супер", "Шикарная", "Умная и красивая", - так прокомментировали новый образ депутата поклонники.

Юлия Тимошенко в новом образе: Фото - ВРУ.

Стоит напомнить, что Тимошенко уже не первый раз поражает общественность своим новым образом. Ранее она удивила новым образом, появившись на согласительном совете в понедельник, 25 января, без очков и с новой прической.