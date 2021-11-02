Вместо белого платья — траур: невеста Полякова Скороход пришла в Раду после его смерти (фото)

Некоторые коллеги высказывают депутатке свою поддержку

Во вторник, 2 ноября, нардеп от политсилы "За майбутнє" Анна Скороход, у которой была любовная связь с покойным Антоном Поляковым, пришла на заседание Верховной Рады в траурной одежде.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Анна Скороход уже не впервые после смерти Полякова появляется в парламенте — её имя значилось в нескольких списках октябрских голосований Рады. Впрочем, сейчас её подчеркнуто траурный образ бросается в глаза.

Депутат появилась в черной блузке и брюках

Траур не мешает Скороход общаться с коллегами

Вероятно, такая смена имиджа может быть связана с приближением дня рождения Антона Полякова — 11 ноября ему бы исполнилось 34 года. При этом в эфире одного из политических шоу Скороход призналась, что на этот день они планировали свое бракосочетание — прежде оба уладив все детали с разводом.

Добавим, что Анна Скороход не скрывает свои любовные отношения с покойным Поляковым, хотя ранее они их и не афишировали. Однако на известие о его смерти она отреагировала очень бурно — сначала говорила о вероятной беременности от политика, а затем и вовсе потеряла сознание в кулуарах Рады.

Анна Скороход и Антон Поляков встречались

На похороны Полякова, которые проходили в Черниговской области, Анна Скороход пришла, несмотря на присутствие там супруги народного депутата. Их небольшая словесная стычка вызвала настоящий фурор как на прощании с политиком, так и в сети.

Стоит также отметить, что Анна Скороход отвергает все версии гибели Полякова, кроме убийства — она убеждена, что смерть её любимого была насильственной.

"Телеграф" же рассказывал, что правоохранительные органы опровергли предположения Скороход. Помимо этого в интернете появились новые подробности смерти Полякова — стало известно больше деталей о последнем вечере жизни депутата.