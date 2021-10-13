Укр

Все имеют право проститься: украинцы третий день обсуждают появление Скороход на похоронах Полякова

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Слева на фото - супруга Антона Полякова Галина, справа - нардеп Анна Скороход Новость обновлена 13 октября 2021, 10:24
Слева на фото - супруга Антона Полякова Галина, справа - нардеп Анна Скороход

Появление сожительницы умершего Полякова на похоронах, где была его жена, взбудоражило пользователей "Фейсбук"

Несмотря на то, что похороны умершего от сердечной недостаточности нардепа Антона Полякова состоялись еще 11 октября, в сети продолжают обсуждать прощание с парламентарием, на котором присутствовали и его законная супруга Галина, и сожительница Анна Скороход. 

Сотни людей комментируют в "Фейсбуке" новость о том, что обе женщины остались на погребении Антона Полякова, хотя перед этим между ними произошел скандальный инцидент. 

Некоторые украинцы осуждают нардепа Анну Скороход, которая пришла на похороны, невзирая на присутствие там официальной супруги. Но большинство людей все же убеждены, что она имела такое же право проститься с умершим, как и все.

"В жизни всякое бывает. Обе женщины имеют право сказать последнее "прости", — пишут в соцсети.

"Очень жаль женщин, потеряли любимого мужчину", — вторит и другой интернет-пользователей.

Реакция в Фейсбуке после похорон нардепа Антона Полякова
Реакция в Фейсбуке после похорон нардепа Антона Полякова

На критику хейтеров Анны Скороход многие отвечают так же бурно: "Капец! Они хоронить пришли, или понты погонять кто кого круче/выше/сильнее/значимее/непорочнее?! Покойный в последнее время с ней (с Анной Скороход — ред.) жил, судя по инфе. И у нее общечеловеческое такое же право прийти к гробу, как любому. Она же не в семью в гости пришла. Устроили из похорон цирк".

Украинцы не верят в то, что 33-летний Антон Поляков умер от сердечной недостаточности и убеждены в том, что его отравили, а также искренне соболезнуют его родителям и маленьким детям. 

Напомним, Поляков умер в ночь на 8 октября при странных обстоятельствах: ему стало плохо в такси после посиделок в ресторане и спасти его прибывшим медикам не удалось. У умершего нардепа осталось двое маленьких детей — две девочки, которых родила ему жена Галина.

Источники, близкие к Антону Полякову, рассказали "Телеграфу", что официально нардеп не был разведен со своей женой, однако это не мешало ему жить вместе и находиться в отношениях с коллегой по парламенту Анной Скороход. К слову, сожительница Полякова после известия о его смерти потеряла сознание и заявила, что она беременна. Из стен Верховной Рады ее забрала "скорая", а после этого случая никаких комментариев от Скороход не было.

Теги:
#Скандал #Похороны #Фейсбук #Антон Поляков #Анна Скороход
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