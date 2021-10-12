Мать Полякова записала видеообращение после смерти нардепа

Мать 33-летнего Антона Полякова обратилась к украинцам на фоне его могилы

На странице умершего депутата Антона Полякова в "Фейсбуке" после хейта в адрес его сожительницы Анны Скороход появилось видеообращение к украинцам. Видео записала мама нардепа.

Сквозь слезы и на фоне могилы сына женщина обратилась к людям со словами благодарности.

"Вчера мы похоронили нашего дорогого сыночка Антона. Я хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", — сказала мама покойного нардепа.

Ранее на своей странице в "Фейсбуке" фотографию умершего выставила его сожительница — нардеп Анна Скороход, которая подверглась хейту из-за того, что политик официально женат.

Напомним, Поляков умер в ночь на 8 октября при странных обстоятельствах: ему стало плохо в такси после посиделок в ресторане и спасти его прибывшим медикам не удалось. У умершего нардепа осталось двое маленьких детей — две девочки, которых родила ему жена Галина. На страницах нардепа в соцсетях было множество фото с ними.

Как ранее писал "Телеграф", в полиции сообщили, что нардеп в день своей гибели выпивал в баре с помощником своей коллеги Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. При этом, как оказалось, против Джамбулатова введены санкции СНБО за возможную причастность к криминалу.

При этом в сеть попала информация, что Поляков и Скороход якобы находились в отношениях, а недавно разошлись по бытовым причинам.

Примечательно, что Скороход присутствовала на похоронах Полякова, где между нею и вдовой нардепа разгорелся скандал.