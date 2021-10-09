Бизнес на конфискате и криминальный шлейф – что известно о семье Джамбулаевых, "засветившихся" в смерти нардепа Антона Полякова

Семья "засветившегося" в истории со смертью нардепа Полякова Руслана Джамбулатова имеет весьма неоднозначную репутацию.

Как удалось выяснить Национальной полиции, расследующей внезапную смерть народного депутата Украины Антона Полякова, в ту роковую ночь народный избранник выпивал с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, чья семья имеет весьма неоднозначную репутацию.

В СНБО "напутали" с двумя братьями, в итоге ни один не попал под санкции?

Многие СМИ подали это как факт того, что парламентарий ужинал в кампании человека, возможно причастного к криминалу. Ведь в отношении Руслана президент Владимир Зеленский ввел санкции как против одного из 665 криминальных авторитетов и "воров в законе".

Однако, как разобрался "Телеграф", при подготовке своего решения в Совете национальной безопасности Украины вольно или невольно "перепутали" двух братьев – Руслана Джамбулатова, родившегося 19 октября 1988 года и Рустама Джамбулатова, родившегося 13 октября 1984 года.

В итоге, в указе президента Украины № 203/2021 от 21 мая под номером 642 в списке лиц, подвергшихся персональным санкциям появился некий "гибрид" из братьев – Рустам Джамбулатов, но с данными рождения почему-то Руслана Джамбулатова, родившегося 19 октября 1988 года.

То есть в списке санкций от СНБО находится человек, который не отвечает настоящим данным ни Руслана, ни Рустама Джамбулатова, а значит братья Джамбулатовы вообще не находятся ни под какими санкциями СНБО?

Конфискат и криминальные разборки

Но за что Джамбулатовы вообще должны были очутиться под санкциями от СНБО?

По данным СМИ, свой бизнес, вполне кстати легальный — посредничество в торговле товарами широкого профиля, семья Джамбулатовых, в которую входят братья Руслан и Рустам, а также их отец Адам Вахаевич Джамбулатов, начали примерно в первом десятилетии 21 века.

Адам Джамбулатов. Источник - его страница в "Одноклассниках"

Основной бизнес-структурой тогда считалось ООО "Укрспецторг Групп", получившее право от Минюста торговать конфискованным и изъятым по исполнительным производствам имуществом. Правда в настоящий момент, по данным сервиса YouControl, ею владеют два гражданина Молдовы Васили Колибабчук и Дмитрий Марченко.

Правда на деле корни семейного бизнеса Джамбулатовых в Украине могут тянутся еще в 90-е годы, например, в одесскую ООО "Балком Транссервис", зарегистрированную еще в 1996 году. С 2010 года фирма находится на стадии прекращения деятельности.

По данным анонимных Телеграмм-каналов, семейство Джамбулатовых якобы являются одними из многочисленных эмиссаров главы Чечни Рамзана Кадырова и зарегистрировали в 2008 году в Украине ООО "Укрроспромсервис", якобы торговавшее ворованными авто. Подтверждения этому нет, однако в декабре 2011 года фирма сменила название на "Укрспецторг Групп" и занялась конфискатом.

В настоящий момент, по данным YouControl, в орбите семейства Джамбулатовых находятся более 30 коммерческих структур занимающихся практически всем подряд – торговлей, недвижимостью, строительством, консалтингом, продажей авто, ресторанным бизнесом и даже производством оружия и боеприпасов.

Однако имидж легальных бизнесменов семейства время от времени портился сообщениями о визитах правоохранителей. Например, в декабре 2020 года, когда появилась информация об обыске на неназванной фирме Рустама Джамбулатова. Тогда журналисты, с подачи Телеграмм-каналов, посчитали это "переделом рынка конфиската".

Но еще летом того же года с Рустамом Джамбулатовым прогремела куда более громкая и криминальная история. Как писал сайт "Детектив-Инфо",16 июня на Рустама было совершено нападение и похищен автомобиль Мерседес-Бенц G-класса.

Авто тогда вернули спустя несколько дней, но криминал в этой истории не закончился – 9 июля в ресторане "Сорбонна" на территории НСК "Олимпийский" состоялся конфликт, в ходе которого по данным "Детектив-Инфо" был избит уроженец Чечни Имран Исаев.

Как сообщил сайт, случившееся стало результатом "стрелки" между пострадавшим, лидером одной из столичных этнических ОПГ, и семейством Джамбулатовых.

По конкретным причинам встречи ясности не было – назывался и якобы долг Рустама Джамбулатова перед Исаевым в 250 тысяч долларов, и конфликт вокруг гостиницы "Салют" Константина Жеваго, и 400 миллионов гривен долгов ее кредиторам, среди которых и ООО "Финансовая оферта" Джамбулатовых.

Более того, как утверждал сайт, еще в конце 2000-х Рустам Джамбулатов был объявлен в розыск МВД Молдовы по обвинению в похищении человека, якобы речь шла о старинном горском обычае "похищения любимой".

Крыша в лице Минюста, прокуратур, а может и выше?

Разумеется, успешный бизнес, да еще и на конфискате, невозможен без высоких связей и покровителей, которыми для семейства Джамбулатовых с 2011 года якобы выступал лично министр юстиции Украины Александр Лавринович.

После ухода последнего с поста в 2013 году для Джамбулатовых однако изменений в худшую сторону не случилось, скорее, напротив. Так, осенью 2014 года Руслан Джамбулатов получил украинское гражданство, а в 2015 году обзавелся элитной недвижимостью, сыгравшей свою роль в его становлении.

СМИ связывали успех бизнеса Джамбулатовых с юристом Андреем Довбенко, якобы выступавшим "смотрящим" за Минюстом при особе министра, правда сам адвокат все это активно через те же масс-медиа опровергал, говоря "о черном пиаре" против него.

Однако высокий уровень знакомств Довбенко все же подтвердился летом 2019 года, когда тогдашний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан посетил свадьбу юриста во французском Сен-Тропе. Ради этого глава ОП пропустил не что-нибудь, а празднование Дня Независимости Украины, что говорило об очень близких отношениях с женихом.

Самого Довбенко "Наші гроші" позднее называли участником схем по "решалову" в Минюсте на 286 миллионов гривен.

Хватает у Джамбулатовых и связей с правоохранителями. Например, в 2018 году Рустама Джамбулатова зафиксировали на встрече с прокурором Киевской области Дмитрием Чибисовым.

Рустам Джамбулатов встречается с облпрокурором Чибисовым - источник "Детектив Инфо"

Любопытно, что квартиру в 184 "квадрата" в доме №14 по улице Паторжинского Рустам купил у семьи бывшего замгенпрокурора Украины Виктора Кудрявцева. А среди жильцов, а значит и соседей Джамбулатова по дому – бывшие и настоящие судьи, прокуроры, сотрудники СБУ, политики и их родичи (например, родственники экс-президента Виктора Ющенко), дипломаты и бизнесмены.

Словом, "рай" для обзаведения полезными и нужными знакомствами.

Два брата – помощники влюбленных нардепов

Впрочем, судя по всему, неофициальных связей с разными правоохранителями братьям Джамбулатовым было мало и потому Руслан Джамбулатов на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году баллотировался в парламент по мажоритарному округу №58 в городе Мариуполь Донецкой области.

Руслан Джамбулатов в 2019 году баллотировался в Раду

Если верить отчету Руслана, на выборы он не потратил ни копейки, и потому результат в 69 голосов не должен удивлять.

Тем не менее оба брата смогли быстро встроиться в новую власть и обзавелись "корочками" помощников народных депутатов на общественных началах, Руслан – у Анны Скороход, а Рустам – у самого Антона Полякова.

По нашей информации, братья помогли Полякову заполучить мандат, осуществляя поддержку во время выборов.

Напомним, Анну Скороход и Антона Полякова помимо общей судьбы во фракции "СН" связывали и личные романтические отношения.

Как известно, бездыханное тело Антона Полякова нашли полицейские в такси, которое двигалось ночным по Киеву, нарушая правила дорожного движения. Таксист пояснил, что подобрал пассажира на дороге, тот якобы был сильно выпившим. Полиция опьянение депутата подтвердила, но, по нашим данным, проверяет также возможное употребление Поляковым наркотиков.