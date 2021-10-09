Семьи Полякова и Скороход: что известно о личной жизни нардепов (фото, видео)

Нардепов обоих исключили из фракции "Слуга народа" несколько лет назад.

Народный депутат Украины Антон Поляков, который умер в ночь на пятницу 8 октября, был женат, но ему приписывают роман с коллегой Анной Скороход. Их вместе исключили из фракции "Слуга народа" несколько лет назад.

"Телеграф" собрал всю имеющуюся информацию по этому поводу.

Семья Антона Полякова

У Полякова осталась жена Галина и две дочери. На своей странице в соцсети Facebook он регулярно выставлял фотографии с совместных развлечений, большинство из них датируются 2019-2020 годом. Отметим, что семейное положение депутат не указывал. Он также поделился с подписчиками историей того, что его младшая дочь после рождения имела проблемы со здоровьем и провела с мамой больше месяца в Охмадете.

Антон Поляков забирает жену с ребенком из больницы 17 января 2020

Антон Поляков с женой и старшей дочерью Златой

Семья Анны Скороход

Анна Скороход состояла в отношениях с российским бизнесменом Алексеем Алякиным. Пара познакомилась в 2014 году — в том же, когда он уехал из России после подозрений в мошенничестве. Его не единожды задерживали правоохранительные органы в Украине. Последнее задержание, по мнению Скороход, было вызвано тем, что она голосовала вразрез с решениями фракции "слуга народа" в которой состояла. Она выступила в Верховной Раде с обвинениями 14 ноября 2019 года. У пары есть сын.

Вероятные отношения Скороход и Полякова

Нардеп Анна Скороход потеряла сознание после известия о смерти Полякова. Сообщалось, что она упомянула о своей беременности. Источники утверждают, что Скороход и Полякова сожительствовали и недавно поссорились, что могло быть причиной того, что Поляков был в такси в тот вечер.

Коллега Полякова и Скороход, нардеп Евгений Шевченко выдвинул версию, что к смерти Полякова может быть причастен муж Скороход — из ревности.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полякова ранее уже нападали.