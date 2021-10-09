Сім’ї Полякова та Скороход: що відомо про особисте життя нардепів (фото, відео)

Нардепів обох виключили з фракції "Слуга народу" кілька років тому.

Народний депутат України Антон Поляков, який помер в ніч на п’ятницю 8 жовтня, був одружений, але йому приписують роман з колегою Анною Скороход. Їх разом виключили з фракції "Слуга народу" кілька років тому.

"Телеграф" зібрав всю наявну інформацію з цього приводу.

Сім’я Антона Полякова

У Полякова залишилася дружина Галина і дві дочки. На своїй сторінці в соцмережі Facebook він регулярно виставляв фотографії з спільних розваг, більшість з них датуються 2019-2020 роком. Відзначимо, що сімейний стан депутат не вказував. Він також поділився з підписниками історією того, що його молодша дочка після народження мала проблеми зі здоров’ям і провела з мамою понад місяць в Охматдиті.

Антон Поляков забирає дружину з дитиною з лікарні 17 січня 2020

Антон Поляков з дружиною та старшою донькою Златою

Сім’я Анни Скороход

Анна Скороход перебувала в стосунках з російським бізнесменом Олексієм Алякіним. Пара познайомилася в 2014 році — в тому ж, коли він поїхав з Росії після підозр у шахрайстві. Його неодноразово затримували правоохоронні органи в Україні. Останнє затримання, на думку Скороход, було викликано тим, що вона голосувала всупереч з рішеннями фракції "слуга народу" в якій перебувала. Вона виступила у Верховній Раді зі звинуваченнями 14 листопада 2019 року. У пари є син.

Ймовірні відносини Скороход та Полякова

Нардеп Ганна Скороход втратила свідомість після звістки про смерть Полякова. Повідомлялося, що вона згадала про свою вагітність. Джерела стверджують, що Скороход та Полякова жили разом і недавно посварилися, що могло бути причиною того, що Поляков був в таксі того вечора.

Колега Полякова та Скороход, нардеп Євген Шевченко висунув версію, що до смерті Полякова може бути причетний чоловік Скороход — з ревнощів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полякова раніше вже нападали.