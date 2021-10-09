Бізнес на конфіскаті і кримінальний шлейф — що відомо про родину Джамбулатових, які "засвітилися" в смерті нардепа Антона Полякова

Сім’я Руслана Джамбулатова, який "засвітився" в історії зі смертю нардепа Полякова, має вельми неоднозначну репутацію.

Як вдалося з’ясувати Національній поліції, що розслідує раптову смерть народного депутата України Антона Полякова, в ту фатальну ніч народний обранець випивав з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, чия сім’я має вельми неоднозначну репутацію.

В РНБО "наплутали" з двома братами, в результаті жоден з них не потрапив під санкції?

Багато ЗМІ подали це як факт того, що парламентар вечеряв в кампанії людини, можливо причетної до криміналу. Адже щодо Руслана президент Володимир Зеленський ввів санкції як проти одного з 665 кримінальних авторитетів і "злодіїв в законі".

Однак, як розібрався "Телеграф", при підготовці свого рішення в Раді національної безпеки України вільно чи мимоволі "переплутали" двох братів — Руслана Джамбулатова, який народився 19 жовтня 1988 року, і Рустама Джамбулатова, який народився 13 жовтня 1984 року.

У підсумку, в указі президента України № 203/2021 від 21 травня під номером 642 в списку осіб, які підпали під персональні санкції, з’явився якийсь "гібрид" з братів — Рустам Джамбулатов, але з даними народження чомусь Руслана Джамбулатова, який народився 19 жовтня 1988 року.

Тобто в списку санкцій від РНБО знаходиться людина, яка не відповідає справжнім даними ні Руслана, ні Рустама Джамбулатових, а значить брати Джамбулатови взагалі не перебувають ні під якими санкціями РНБО?

Конфіскат і кримінальні розборки

Але за що Джамбулатови взагалі повинні були опинитися під санкціями від РНБО?

За даними ЗМІ, свій бізнес, цілком до речі легальний — посередництво в торгівлі товарами широкого профілю, сім’я Джамбулатових, в яку входять брати Руслан і Рустам, а також їх батько Адам Вахаевіч Джамбулатов, почали приблизно в першому десятилітті 21 століття.

Адам Джамбулатов. Джерело — його сторінка в "Одноклассниках"

Основною бізнес-структурою тоді вважалося ТОВ "Укрспецторг Групп", яке отримало право від Мін’юсту торгувати конфіскованим і вилученим за виконавчими виробництвами майном. Правда зараз, за даними сервісу YouControl, нею володіють два громадянина Молдови Василь Колибабчук і Дмитро Марченко.

Правда на ділі коріння сімейного бізнесу Джамбулатових в Україні можуть тягнутися ще в 90-ті роки, наприклад, в одеську ТОВ "Балком Транссервіс", зареєстровану ще в 1996 році. З 2010 року фірма знаходиться на стадії припинення діяльності.

За даними анонімних Телеграм-каналів, сімейство Джамбулатових нібито є одними з численних емісарів глави Чечні Рамзана Кадирова і зареєстрували в 2008 році в Україні ТОВ "Укрроспромсервіс", який нібито торгував краденими авто. Підтвердження цьому немає, проте в грудні 2011 року фірма змінила назву на "Укрспецторг Групп" і зайнялася конфіскатом.

На даний момент, за даними YouControl, в орбіті сімейства Джамбулатових знаходяться більше 30 комерційних структур, що займаються практично всім підряд — торгівлею, нерухомістю, будівництвом, консалтингом, продажем авто, ресторанним бізнесом і навіть виробництвом зброї та боєприпасів.

Однак імідж легальних бізнесменів сімейства час від часу псувався повідомленнями про візити правоохоронців. Наприклад, в грудні 2020 року, коли з’явилася інформація про обшук на неназваній фірмі Рустама Джамбулатова. Тоді журналісти, з подачі Телеграм-каналів, назвали це "переділом ринку конфіскату".

Але ще влітку того ж року з Рустамом Джамбулатовим прогриміла куди більш гучна і кримінальна історія. Як писав сайт "Детектив-Інфо", 16 червня на Рустама було скоєно напад і викрали автомобіль Мерседес-Бенц G-класу.

Авто тоді повернули через кілька днів, але кримінал в цій історії не закінчився — 9 липня в ресторані "Сорбонна" на території НСК "Олімпійський" відбувся конфлікт, в ході якого за даними "Детектив-Інфо" був побитий уродженець Чечні Імран Ісаєв.

Як повідомив сайт, те, що трапилося, стало результатом "стрілки" між потерпілим, лідером однієї зі столичних етнічних ОЗУ, і сімейством Джамбулатових.

Щодо конкретних причин зустрічі ясності не було — називався і нібито борг Рустама Джамбулатова перед Ісаєвим в 250 тисяч доларів, і конфлікт навколо готелю "Салют" Костянтина Жеваго, і 400 мільйонів гривень боргів її кредиторам, серед яких і ТОВ "Фінансова оферта" Джамбулатова.

Більш того, як стверджував сайт, ще в кінці 2000-х Рустам Джамбулатов був оголошений в розшук МВС Молдови за обвинуваченням у викраденні людини, нібито йшлося про старовинний гірський звичай "викрадення коханої".

Дах в особі Мін’юсту, прокуратур, а може і вище?

Зрозуміло, успішний бізнес, та ще й на конфіскаті, неможливий без високих зв’язків і покровителів, якими для сімейства Джамбулатових з 2011 року нібито виступав особисто міністр юстиції України Олександр Лавринович.

Після відходу останнього з поста в 2013 році для Джамбулатових однак змін в гіршу сторону не сталося, скоріше, навпаки. Так, восени 2014 року Руслан Джамбулатов отримав українське громадянство, а в 2015 році обзавівся елітною нерухомістю, яка зіграла свою роль в його становленні.

ЗМІ пов’язували успіх бізнесу Джамбулатова з юристом Андрієм Довбенком, який нібито виступав "смотрящим" за Мін’юстом при особі міністра, правда сам адвокат все це активно через ті ж мас-медіа спростовував, кажучи "про чорний піар" проти нього.

Однак високий рівень знайомств Довбенко все ж підтвердився влітку 2019 року, коли тодішній глава Офісу президента України Андрій Богдан відвідав весілля юриста у французькому Сен-Тропе. Заради цього глава ОП пропустив не абищо, а святкування Дня Незалежності України, що говорило про дуже близькі відносини з нареченим.

Самого Довбенко "Наші гроші" пізніше називали учасником схем по "рішалову" в Мін’юсті на 286 мільйонів гривень.

Вистачає у Джамбулатових і зв’язків з правоохоронцями. Наприклад, в 2018 році Рустама Джамбулатова зафіксували на зустрічі з прокурором Київської області Дмитром Чибісовим.

Рустам Джамбулатов зустрічається з облпрокурором Чибісовим — джерело "Детектив Інфо"

Цікаво, що квартиру в 184 "квадрата" в будинку №14 по вулиці Паторжинського Рустам купив у сім’ї колишнього заступника генпрокурора України Віктора Кудрявцева. А серед мешканців, а значить і сусідів Джамбулатовп по дому — колишні та теперішні судді, прокурори, співробітники СБУ, політики і їх родичі (наприклад, родичі екс-президента Віктора Ющенка), дипломати і бізнесмени.

Словом, "рай" для обзаведення корисними і потрібними знайомствами.

Два брата — помічники закоханих нардепів

Втім, судячи з усього, неофіційних зв’язків з різними правоохоронцями братам Джамбулатовим було мало, і тому Руслан Джамбулатов на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році балотувався в парламент по мажоритарному округу №58 в місті Маріуполь Донецької області.

Руслан Джамбулата в 2019 році балотувався в Раду

Якщо вірити звіту Руслана, на вибори він не витратив ні копійки, і тому результат в 69 голосів не повинен дивувати.

Проте обидва брати змогли швидко вбудуватися в нову владу і обзавелися "корочками" помічників народних депутатів на громадських засадах, Руслан — у Анни Скороход, а Рустам — у самого Антона Полякова.

За нашою інформацією, брати допомогли Полякову роздобути мандат, здійснюючи підтримку під час виборів.

Нагадаємо, Анну Скороход та Антона Полякова крім спільної долі у фракції "СН" пов’язували і особисті стосунки.

Як відомо, бездиханне тіло Антона Полякова знайшли поліцейські в таксі, яке рухалося нічним Києвом порушуючи правила дорожнього руху. Таксист пояснив, що підібрав пасажира на дорозі, той нібито був сильно напідпитку. Поліція сп’яніння депутата підтвердила, але, за нашими даними, перевіряє також можливе вживання Поляковим наркотиків.