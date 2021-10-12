"У него есть семья": в сети напали на Скороход, выставившую фото умершего Полякова

Анне Скороход соболезнуют, но просят ее убрать с профиля фото женатого Антона Полякова

Народный депутат Анна Скороход обновила фото своей страницы в "Фейсбуке", сменив его на черно-белый портрет внезапно умершего от острой коронарной недостаточности нардепа Антона Полякова. Поступок политика, которая, как подтвердили в полиции, жила с официально женатым Поляковым в Киеве, оценили не все.

Судя по сотням комментариев под фотографией в "Фейсбуке", большинство интернет-пользователей шокированы смертью 33-летнего мужчины.

Профиль Анны Скороход в "Фейсбуке"

Многие пишут, что тоже оплакивают нардепа, смерть которого — утрата для украинской политики. Люди говорят, что Поляков был простым в общении и действительно помогал украинцам.

Украинцы скорбят после смерти Антона Полякова

Впрочем, некоторые применили в отношении Анны грубые выражения и не поняли, зачем она выставила его фото в своем профиле.

Хейтеры на странице Скороход

Другие сочувствуют нардепу, которая, по слухам, находится в положении, однако советуют убрать фотографию Полякова, так как у него есть официальная семья.

"Вызываете ненужные мысли и у него есть семья. Не думаю, что им приятно", — пишут в "Фейсбуке".

Реакция на роман Полякова и Скороход

Третьи все же поддерживают Скороход, интересуясь ее здоровьем, и призывают быть сильной ради сына (родился в гражданском браке с бизнесменом Алексеем Аляниным).

Жена Галина Полякова и нардеп Анна Скороход на похоронах

Отметим, что на похоронах Полякова появление Скороход его супруга Галина восприняла враждебно. Она громко спросила, как политик могла прийти сюда, а мать Антона Полякова убрала букет, принесенный Анной, от гроба.

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Напомним, Поляков умер в ночь на 8 октября при странных обстоятельствах: ему стало плохо в такси после посиделок в ресторане и спасти его прибывшим медикам не удалось. У умершего нардепа осталось двое маленьких детей — две девочки, которых родила ему жена Галина. На страницах нардепа в соцсетях было множество фото с ними.

Источники, близкие к Антону Полякову, рассказали "Телеграфу", что официально нардеп не был разведен со своей женой, однако это не мешало ему жить вместе и находиться в отношениях с коллегой по парламенту Анной Скороход. К слову, сожительница Полякова после известия о его смерти потеряла сознание и заявила, что она беременна. Из стен Верховной Рады ее забрала "скорая", а после этого случая никаких комментариев от Скороход не было.