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Остались обе: нардепа Полякова хоронили жена и сожительница (фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Галина Полякова и Анна Скороход Новость обновлена 11 октября 2021, 16:03
Галина Полякова и Анна Скороход

Антона Полякова похоронили на кладбище "Яцево" в Чернигове

В понедельник, 11 октября, в Чернигове попрощались с 33-летним народным депутатом Антоном Поляковым. К сожалению, прощальная церемония не обошлась без скандала между вдовой умершего нардепа Галиной Поляковой, с которой он воспитывал двух дочерей, и его сожительницей Анной Скороход, с которой Поляков имел отношения.

Как сообщил Telegram канал PavlovskyNews, несмотря на скандал в зале филармонии, Анна Скороход осталась на похоронах нардепа до конца.

Сожительницу Полякова не остановил даже тот факт, что семья умершего ее появлению на церемонии прощания откровенно не обрадовалась, а когда народный депутат поставила на гроб букет цветов — мать нардепа сразу его сняла.

Источники, близкие к Антону Полякову, рассказали "Телеграфу", что официально нардеп не был разведен со своей женой, однако это не мешало ему жить вместе и находиться в отношениях с коллегой по парламенту Анной Скороход. К слову, сожительница Полякова после известия о его смерти потеряла сознание и заявила, что она беременна. Из стен Верховной Рады ее забрала "скорая", а после этого случая никаких комментариев от Скороход не было.

Напомним, что у умершего нардепа осталось двое маленьких детей — две девочки, которых родила ему жена Галина. На страницах нардепа в соцсетях было множество фото с ними.

Как сообщал "Телеграф" ранее, народные депутаты, которые присутствовали на церемонии прощания с нардепом в Чернигове заявили, что не верят в его наркотическую зависимость а то, что произошло, считают убийством.

Теги:
#Чернигов #Похорон #Антон Поляков #Анна Скороход
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