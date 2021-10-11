Нардепы на похоронах Полякова заявили об убийстве (видео)

В добровольное употребление Поляковым метадона коллеги не верят

В понедельник, 11 октября, на Черниговщине проходят похороны погибшего перед выходными народного депутата Антона Полякова. На прощании присутствуют некоторые из коллег политика, которые не верят, что он мог лично принимать метадон или другие наркотики.

Об этом сообщают в Telegram-канале "PavlovskyNEWS".

Так, по мнению бывшего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, Поляков не был тем человеком, который мог скрывать свое пристрастие к наркотикам.

"То поведение, которое наблюдал лично я за Поляковым, не похоже на тот характер смерти, про который сейчас говорят", — говорит Разумков.

При этом политик отмечает, что сотрудничал с погибшим нардепом на протяжении двух лет и сохранял нейтральные отношения, несмотря на любые околополитические распри.

У Дмитрия Разумкова остается немало вопросов к факту гибели коллеги, а также к поведению нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой. Напомним, что после известия о смерти Полякова депутат назвала его врагом политсилы и порадовалась тому, что его не стало.

По мнению бывшего спикера Рады, наказание Третьяковой в размере пяти дней отстранения от заседаний — недостаточно. Прямо на вопрос о том, чего же она заслуживает, он также не ответил.

"Мандат бывает не лишним. А может и лишним", — неоднозначно прокомментировал этот вопрос политик.

Об ужесточении наказания Третьяковой говорят и депутаты из фракции "За майбутнє". Так, нардеп Тарас Батенко сообщил, что в парламенте уже собраны подписи глав всех фракций и депутатских групп (кроме "Слуги народа") за её отстранение и поста руководителя комиссии ВР.

Также, по словам Батенко, он, как и многие другие политики, не верят в то, что гибель Антона Полякова была случайностью или что он лично принял наркотики. Нардеп говорит, что из-за наличия подобных фактов следствие должно инициировать дополнительные исследования всех деталей дела.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на прощание с нардепом также прибыла и "слуга" Анна Скороход, с которой, по слухам, у Полякова были близкие отношения. Однако присутствие вероятной сожительницы покойного мужа не слишком одобрила его законная супруга. Все детали — в нашем материале.