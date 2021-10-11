Нардепи на похоронах Полякова заявили про вбивство (відео)

В добровільне вживання Поляковим метадону колеги не вірять

У понеділок, 11 жовтня, на Чернігівщині проходять похорони загиблого перед вихідними народного депутата Антона Полякова. На прощанні присутні деякі з колег політика, які не вірять, що він міг особисто брати метадон або інші наркотики.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "PavlovskyNEWS".

Так, на думку колишнього голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, Поляков не був тією людиною, яка могла приховувати свою наркотичну залежність.

"Та поведінку, яку спостерігав особисто я за Поляковим, не схожа на той характер смерті, про який зараз говорять", — говорить Разумков.

При цьому політик наголошує, що співпрацював із загиблим нардепом протягом двох років і зберігав нейтральні відносини, незважаючи на будь-які навколополітичні чвари.

У Дмитра Разумкова залишається чимало питань до факту загибелі колеги, а також до поведінки нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової. Нагадаємо, що після звістки про смерть Полякова депутат назвала його ворогом політсили і пораділа тому, що його не стало.

На думку колишнього спікера Ради, покарання Третьякової в розмірі п’яти днів відсторонення від засідань — недостатньо. Прямо на питання про те, чого ж вона заслуговує, він також не відповів.

"Мандат буває не зайвим. А може і зайвим", — неоднозначно прокоментував це питання політик.

Про посилення покарання Третьякової говорять і депутати з фракції "За майбутнє". Так, нардеп Тарас Батенко повідомив, що в парламенті вже зібрані підписи глав усіх фракцій і депутатських груп (крім "Слуги народу") за її відсторонення і поста керівника комісії ВР.

Також, за словами Батенко, він, як і багато інших політиків, не вірять в те, що загибель Антона Полякова була випадковістю або що він особисто прийняв наркотики. Нардеп каже, що через наявність подібних фактів слідство має ініціювати додаткові дослідження всіх деталей справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на прощання з нардепом також прибула і "слуга" Анна Скороход, з якої, за чутками, у Полякова були близькі стосунки. Однак присутність імовірної співмешканки покійного чоловіка не дуже схвалила його законна дружина. Всі деталі — в нашому матеріалі.