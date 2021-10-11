Скандал на похоронах Полякова: дружина нардепа бурхливо відреагувала на появу співмешканки (фото, відео)

Анну Скороход від камер та журналістів відгородили

У ці хвилини у залі Чернігівської філармонії проходить церемонія прощання з померлим Антоном Поляковим. На місце зʼїхалися колеги нардепа з Верховної Ради, з-поміж яких помітили і Анну Скороход, з якою їх могли повʼязувати романтичні стосунки.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане Telegram-каналом "Политика Страны".

Судячи з кадрів, Анна Скороход приїхала у Чернігівську філармонію вся у сльозах та чорній хустині. У руках народна депутатка тримає червоний букет троянд, а від спілкування із журналістами її відгороджує супровід.

Варто зазначити, що дружина Антона Полякова — Галина — зараз оплакує чоловіка біля труни у Чернігівській філармонії. Жінка має від нього двох дітей.

Галина Полякова перебуває у важкому емоційному стані — вона постійно плаче. Її з усіх сторін підтримують родичі.

Дружина Антона Полякова - Галина - на церемонії прощання з нардепом

Як повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, коли Анна Скороход зайшла у залу Чернігівської філармонії, вдова Антона Полякова запитала у неї, як вона насмілилася туди прийти. Після цього Галина Полякова вийшла на вулицю.

А коли народна депутатка поклала на труну Полякова квіти, то їх звідти майже одразу прибрала мама Антона Полякова.

Додамо, що під Чернігівською філармонією людей збирається все більше. Провести нардепа у останню путь вже приїхали екс-спікер Ради Дмитро Разумков, нардеп Тарас Батенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після звістки про смерть Полякова його колега Анна Скороход втратила свідомість, а потім кричала, що вона вагітна. Джерела стверджують, що Скороход та Поляков жили разом і недавно посварилися, що могло бути причиною того, що Поляков був в таксі того вечора перед своєю смертю.