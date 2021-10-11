Скандал на похоронах Полякова: жена нардепа бурно отреагировала на появление сожительницы (фото, видео)

Анну Скороход от камер и журналистов отгородили

В эти минуты в зале Черниговской филармонии проходит церемония прощания с умершим Антоном Поляковым. На место съехались коллеги нардепа из Верховной Рады, среди которых заметили и Анну Скороход, с которой их могли связывать романтические отношения.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное Telegram-каналом "Политика Страны".

Судя по кадрам, Анна Скороход приехала в Черниговскую филармонию вся в слезах и черном платке. В руках народный депутат держит красный букет роз, а от общения с журналистами ее отгораживает сопровождение.

Стоит отметить, что жена Антона Полякова — Галина — сейчас оплакивает мужа у гроба в Черниговской филармонии. Женщина имеет от него двоих детей.

Галина Полякова находится в тяжелом эмоциональном состоянии — она постоянно плачет. Ее со всех сторон поддерживают родственники.

Жена Антона Полякова — Галина — на церемонии прощания с нардепом

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, когда Анна Скороход зашла в зал Черниговской филармонии, вдова Антона Полякова спросила у нее, как она осмелилась туда прийти. После этого Галина Полякова вышла на улицу.

А когда народный депутат положила на гроб Полякова цветы, то их оттуда почти сразу убрала мама Антона Полякова.

Добавим, что в Черниговской филармонии людей собирается все больше. Провести нардепа в последний путь уже приехали экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, нардеп Тарас Батенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после известия о смерти Полякова его коллега Анна Скороход потеряла сознание, а потом кричала, что она беременна. Источники утверждают, что Скороход и Поляков жили вместе и недавно поссорились, что могло быть причиной того, что Поляков был в такси в тот вечер перед своей смертью.