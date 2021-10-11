В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым (фото, видео)

Провести нардепа в последний путь пришло много граждан

В Черниговской филармонии началась церемония прощания с народным депутатом Антоном Поляковым, который умер 8 октября по странных обстоятельствах. Гроб с телом умершего уже доставили на место на катафалке Cadillac Escalade и занесли в помещение.

Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews с места происшествия.

Проститься с нардепом смогут все желающие с 10:00 утра до 11:45. После этого запланировано отпевание Антона Полякова в Преображенском соборе, а на 13:00 — прощание на кладбище "Яцево".

На момент выхода новости прощание с нардепом уже началось. В зал Черниговской филармонии внесли венки. Один из них — от Верховной Рады Украины, другой — от старшего брата.

В филармонии уже собралось довольно много людей. Провести Антона Полякова пришли как молодые люди, так и граждане в возрасте.

Фото: телеканал "Наш"

Напомним, как сообщал "Телеграф", Антона Полякова нашли в бессознательном состоянии в автомобиле такси — во время поездки его рвало, а потом он потерял сознание. "Скорую" вызвали правоохранители, однако медикам реанимировать нардепа не удалось. Позже стало известно, что перед смертью 33-летний Поляков употреблял алкоголь в ресторане Noir в компании помощника нардепа Анны Скороход Руслана Джамбулатова.

По предварительной версии следствия, Поляков умер от острой ишемической болезни сердца. Позже во фракции "Слуга народа" заявили, что перед смертью нардеп употреблял метадон и алкоголь.