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Наркотики и алкоголь: в "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова

Автор
Геннадий Лубенец
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Антон Поляков
Антон Поляков

В "СН" пролили свет на обстоятельства смерти Полякова.

В деле о смерти 33-летнего народного депутата Антона Полякова всплыли новые детали.

Как сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, в крови Полякова был обнаружен метадон и алкоголь.

По ее словам, такие данные она получила из результатов токсикологии.

Как сообщалось ранее, о смерти Полякова стало известно утром 8 октября. Изначально сообщалось, что ему стало плохо в автомобиле такси. К месту немедленно прибыли врачи "скорой помощи", однако помочь ему они уже не смогли.

Водитель такси рассказал, что той ночью его пассажир находился в очень плохом состоянии. По его словам, Поляков был пьян и его рвало.

В прокуратуре сообщили, что он скончался в результате острой коронарной недостаточности — ишемической болезни сердца.

Источники в "Слуге народа" рассказали "Телеграфу", что тот мог находиться в отношениях с другим нардепом Анной Скороход, однако недавно они разошлись, что очень сильно сказалось на состоянии Полякова. Сама же Скороход, узнав о смерти коллеги, впала в обморок.

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#Верховная Рада #Антон Поляков
Антон Поляков
Украина
Наркотики и алкоголь: в "Слуге народа" раскрыли новые детали смерти нардепа Полякова
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