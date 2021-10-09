Наркотики і алкоголь: в "Слузі народу" розкрили нові деталі смерті нардепа Полякова

В "СН" пролили світло на обставини смерті Полякова.

У справі про смерть 33-річного народного депутата Антона Полякова спливли нові деталі.

Як повідомила нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, в крові Полякова був виявлений метадон і алкоголь.

За її словами, такі дані вона отримала з результатів токсикології.

Як повідомлялося раніше, про смерть Полякова стало відомо вранці 8 жовтня. Спочатку повідомлялося, що йому стало погано в автомобілі таксі. До місця негайно прибули лікарі "швидкої допомоги", однак допомогти йому вони вже не змогли.

Водій таксі розповів, що тієї ночі його пасажир перебував у дуже поганому стані. За його словами, Поляков був п’яний і його рвало.

У прокуратурі повідомили, що він помер в результаті гострої коронарної недостатності — ішемічної хвороби серця.

Джерела в "Слугу народу" розповіли "Телеграфу", що той міг перебувати у відносинах з іншим нардепом Ганною Скороход, однак недавно вони розійшлися, що дуже сильно позначилося на стані Полякова. Сама ж Скороход, дізнавшись про смерть колеги, зомліла.