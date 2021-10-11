У Чернігові прощаються з нардепом Антоном Поляковим (фото, відео)

Провести нардепа у останню путь прийшло багато громадян

У Чернігівській філармонії розпочалася церемонія прощання з народним депутатом Антоном Поляковим, який помер 8 жовтня за дивних обставин. Труну з тілом померлого вже доставили на місце на катафалку Cadillac Escalade і занесли у приміщення.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews з місця події.

Попрощатися з нардепом зможуть всі охочі з 10:00 години ранку до 11:45. Після цього заплановано відспівування Антона Полякова у Преображенському соборі, а на 13:00 — прощання на кладовищі "Яцево".

На момент виходу новини, прощання з нардепом вже розпочалося. У залу Чернігівської філармонії внесли вінки. Один з них — від Верховної Ради України, інший — від старшого брата.

У філармонії вже зібралося досить багато людей. Провести Антона Полякова прийшли як молоді люди, так і громадяни поважного віку.

Фото: телеканал "Наш"

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Антона Полякова знайшли у непритомному стані у автомобілі таксі — під час поїздки від блював, а потім знепритомнів. "Швидку" викликали правоохоронці, однак медикам реанімувати нардепа не вдалося. Пізніше стало відомо, що перед смертю 33-річний Поляков вживав алкоголь у ресторані Noir у компанії помічника нардепа Анни Скороход Руслана Джамбулатова.

За попередньою версією слідства, Поляков помер від гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше у фракції "Слуга народу" заявили, що перед смертю нардеп вживав метадон і алкоголь.