"Одним ворогом менше": "слуга" Третьякова прокоментувала смерть нардепа Полякова

У своїй останній Telegram-публікації Антон Поляков критикував Галину Третьякову

Частина народних депутатів висловила з трибуни публічне несхвалення дій нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової, яка начебто пораділа в чаті фракції новині про смерть колеги Антона Полякова.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на пряму трансляцію засідання парламенту.

Як відомо, Антон Поляков був раніше виключений із фракції "Слуга народу", як вважав сам, за справедливу критику партії і вищого керівництва. У п’ятницю, 8 жовтня, політик помер, сівши вночі в таксі, від ішемічної хвороби серця.

Зрозуміло, п’ятничне засідання в залі парламенту не змогло пройти без хвилини мовчання на честь пам’яті загиблого колеги. Однак незабаром слова за трибуною попросили члени партії "За майбутнє", членом депутатської групи якої Поляков став після виключення із "СН".

"Щойно у вашому партійному чаті керівник комітету, який повинен опікуватися людьми, дітьми, пані Третьякова написати, що одним ворогом менше. Про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракціє "Слуги народу", зробити висновки зі слів пані Третьякової, — заявив депутат Ігор Палиця. — Яким би політичним опонентом або людиною не був пан Поляков, померла людина. Тим більше, наш колега. Такого робити не можна".

Ось як виглядало те повідомлення:

Інші депутати зустріли таку новину вигуками "Ганьба!" на адресу Галини Третьякової. Вона, до речі, є головою комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Між іншим, саме її ім’я Антон Поляков згадав у своєму останньому пості в соцмережах. У публікації на Telegram-каналі політик нарікав на те, що Рада "ховає" його законодавчі ініціативи щодо збільшення розміру пенсій.

"Щоб розглянути мої законопроекти, які «слуги» на чолі із сумно відомою головою соцкомітету Третьяковою, ховають у комітеті. Це, до речі, та сама Третьякова, яка ділила дітей на якісних і на неякісних. Можливо, і пенсіонерів вона також розподіляє на групи якісних і неякісних", — писав нардеп.

Пост Полякова з критикою Третьякової

Ймовірно, отриманням критики і пояснюється вчинок Третьякової. Однак сама нардеп, після того як засідання було перервано, пішла з парламенту без будь-яких пояснень. На всі питання журналістів звучало лише сухе: "Ми не коментуємо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що саме відомо про померлого депутата Антона Полякова, його роботу та особисте життя.