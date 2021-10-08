"Для "Слуг Народу" він залишився не цікавим": останній пост Полякова в Facebook був про пенсіонерів (фото, відео)

Нардеп звинуватив депутатів в ігноруванні потреб людей

У п’ятницю вранці, 8 жовтня, помер 33-річний народний депутат, член фракції "За майбутнє" і колишній член партії "Слуга народу" Антон Поляков. Чоловікові стало зле в таксі. На місце була відправлена бригада медиків, але їм залишилося лише констатувати факт смерті.

Останньому посту українського політика в соціальній мережі Facebook всього 15 годин (за станом на 9 ранку 8 жовтня).

У четвер, 7 жовтня, відбулося позачергове засідання ВРУ, де обговорювалося питання про пенсіонерів. Поляков пише, що представники монобільшості "знову познущалися над людьми і просто проігнорували це засідання".

"В залі було присутні 214 народних депутати, що, зрозуміло, не дає змоги прийняти рішення. При розгляді ще першого питання порядку денного, проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій. Дуже важливого для пенсіонерів, зрозуміло, що для "Слуг Народу" він залишився не цікавим… Після розгляду першого питання було вирішено, всіма фракціями, що засідання потрібно закрити, бо рішення прийняти сьогодні неможливо", — зазначив Поляков.

Антон Поляков

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в мережі з’явилося перше фото в місця смерті Антона Полякова.