"Для "Слуг Народа" он остался не интересным": последний пост Полякова в Facebook был о пенсионерах (фото, видео)

Нардеп обвинил депутатов в игнорировании нужд людей

В пятницу утром, 8 октября, умер 33-летний народный депутат, член фракции "За майбутнє" и бывший член партии "Слуга народа" Антон Поляков. Мужчине стало плохо в такси. На место была отправлена бригада медиков, но им осталось лишь констатировать факт смерти.

Последнему посту украинского политика в социальной сети Facebook всего 15 часов (по состоянию на 9 утра 8 октября).

В четверг, 7 октября, состоялось внеочередное заседание ВРУ, где обсуждался вопрос о пенсионерах. Поляков пишет, что представители монобольшинства "снова поиздевались над людьми и просто проигнорировали это заседание".

"В зале присутствовали 214 народных депутата, что, разумеется, не позволяет принять решение. При рассмотрении еще первого вопроса на повестке дня, проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения осовременивания и повышение размеров пенсий. Очень важного для пенсионеров, понятно, что для "Слуг Народа" он остался не интересным… После рассмотрения первого вопроса было решено, всеми фракциями, что заседание нужно закрыть, так как решение принять сегодня невозможно", — отметил Поляков.

Антон Поляков

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети появилось первое фото в места смерти Антона Полякова.