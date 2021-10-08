"Одним врагом меньше": "слуга" Третьякова прокомментировала смерть нардепа Полякова

В своей последней Telegram-публикации Антон Поляков критиковал Галину Третьякову

Часть народных депутатов высказала с трибуны публичное неодобрение действиям нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая якобы порадовалась в чате фракции новости о кончине коллеги Антона Полякова.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на прямую трансляцию заседания парламента.

Как известно, Антон Поляков был ранее исключен из фракции "Слуга народа", как считал сам, за справедливую критику партии и вышестоящего руководства. В пятницу, 8 октября, политик скончался, сев ночью в такси, от ишемической болезни сердца.

Разумеется, пятничное заседание в зале парламента не смогло пройти без минуты молчания в память о погибшем коллеге. Однако вскоре после этого слова за трибуной попросили члены фракции "За майбутнє", членом которой Поляков стал после исключения из "СН".

"Только что в вашем партийном чате глава комитета, который должен опекаться людьми, детьми, госпожа Третьякова написаа, что одним врагом меньше. О смерти Антона Полякова. Я хотела бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать выводы со слов госпожи Третьяковой, — заявил депутат Игорь Палица. — Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Поляков, умер человек. Тем более, наш коллега. Такого делать нельзя".

Другие депутаты встретили подобную новость выкриками "Позор!" в адрес Галины Третьяковой. Она, к слову, является председателем комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Между прочим, именно её имя Антон Поляков вспомнил в своем последнем посте в соцсетях. В публикации на Telegram-канале политик сетовал на то, что Рада "хоронит" его законодательные инициативы относительно увеличения размера пенсий.

"Чтобы рассмотреть мои законопроекты, которые «слуги» во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой, хоронят в комитете. Это, кстати, та самая Третьякова, которая делила детей на качественных и на некачественных. Возможно, и пенсионеров она также распределяет на группы качественных и некачественных", — писал нардеп.

Пост Полякова с критикой Третьяковой

Вероятно, получением критики и объясняется поступок Третьяковой. Однако сама нардеп, после того как заседание было прервано, удалилась из парламента, без любых объяснений. На все вопросы журналистов звучало лишь сухое: "Мы не комментируем".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что именно известно об умершем депутате Антоне Полякове, его работе и личной жизни.