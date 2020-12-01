«Хочу посмотреть на ФОП, который заплатил налогов на 8 тысяч»: Третьякова возмутила сеть новым заявлением

В связи с введенным карантином и ограничением работы бизнеса власти ввели выплаты на детей ФОПов. В то же время председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Украины Галина Третьякова высказалась против помощи предпринимателям, которые не заплатили достаточно налогов. В сети поднялась волна возмущения.

Одним из первых об этом высказался блогер Руслан Благой.

В своем Фейсбуке он иронично отметил, что это "интеллектуальный" карантин уже в действии.

Также Благой напомнил, что Галина Третьякова ранее прославилась своей теорией о "детях низкого качества", а также она любительница покивать головой на выступлениях президента Украины.

В то же время пользователь Фейсбука Михаил Голуб со злостью прокомментировал данное заявление Третьяковой: "Партия Зеленского совсем уже о***а. Мой спящий 8 лет ФОП платит больше 8 тыс. грн налогов в год".

А тем временем политический эксперт Виктор Таран, на своей странице в Фейсбук также высказался по данному поводу.

Он отметил, что согласно его накладным за 2019 год он выплатил более 25 тысяч гривен "ФОП налога", в то время как в среднем ФОП платит 13 тысяч гривен и больше.

Стоит напомнить, что ранее Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") пожаловалась на маленькую зарплату народных депутатов.

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