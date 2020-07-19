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"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
Обновлено 20:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и и представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") считает зарплату народных депутатов слишком низкой для качественного обеспечения их работы.

Об этом она рассказала в интервью "Громадскому". 

"Депутатская зарплата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата", - сказала Третьякова. 

Она подчеркнула, что средняя заработная плата депутата Верховной Рады составляет 32-35 тысяч гривень в зависимости от того, пошел ли нардеп в отпуск.  

"Тут какие-то очень интересные правила начисления, потому зарплату мы получаем раз в месяц, у нас нет авансов. Нас все время дергают. Это один раз в месяц, месяц прошел, ты её получил 10-15 числа, не успеваешь сформировать свои траты для того, чтобы это делать", - отметила нардеп. 

По мнению Третьяковой, имеющаяся организация работающего нардепа не дает ему возможностей "отдать все необходимое родине во время его каденции". 

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Напомним, спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что думать о возвращении зарплат чиновников пока рано.

Как известно, 29 апреля Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о вопросе размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и награды членов наблюдательных советов субъектов управления государственного сектора. Таким образом правительство установило лимит на зарплаты чиновников в размере 47 тысяч гривень до конца карантина.

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Все по теме:

Зарплата, Слуга народа, Галина Третьякова.

Автор:

Телеграф
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