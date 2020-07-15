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Разумков о снятии лимита на зарплаты чиновников: Карантин еще не закончился

Разумков о снятии лимита на зарплаты чиновников: Карантин еще не закончился
Обновлено 05:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что думать о возвращении зарплат чиновников пока рано. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Исходя из того, в какой относительно непростой ситуации сегодня находится страна, я это в первую очередь говорю с точки зрения экономики, я понимаю, что это все в большой степени следствие эпидемии, но возвращать зарплаты всем чиновникам - я думаю, что рановато, назовем это так. У нас еще не закончился карантин. Те ограничения, которые есть, большей части представителей государственных институтов позволяют нормально существовать", — заявил Разумков.

По убеждению председателя Верховной Рады каждый человек желает получать больше, однако зарплата чиновников должна быть на одном уровне с тем, что получают граждане Украины.   

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Как известно, 29 апреля Кабинет министров Уркаины поддержал проект постановления о вопросе размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и награды членов наблюдательных советов субъектов управления государственного сектора. Таким образом правительство установило лимит на зарплаты чиновников в размере 47 тысяч гривень до конца карантина. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Зарплаты, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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