Разумков о снятии лимита на зарплаты чиновников: Карантин еще не закончился

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков считает, что думать о возвращении зарплат чиновников пока рано. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Исходя из того, в какой относительно непростой ситуации сегодня находится страна, я это в первую очередь говорю с точки зрения экономики, я понимаю, что это все в большой степени следствие эпидемии, но возвращать зарплаты всем чиновникам - я думаю, что рановато, назовем это так. У нас еще не закончился карантин. Те ограничения, которые есть, большей части представителей государственных институтов позволяют нормально существовать", — заявил Разумков.

По убеждению председателя Верховной Рады каждый человек желает получать больше, однако зарплата чиновников должна быть на одном уровне с тем, что получают граждане Украины.

Как известно, 29 апреля Кабинет министров Уркаины поддержал проект постановления о вопросе размера оплаты труда руководителей, членов исполнительных органов и награды членов наблюдательных советов субъектов управления государственного сектора. Таким образом правительство установило лимит на зарплаты чиновников в размере 47 тысяч гривень до конца карантина.