Верховная Рада узаконили игорный бизнес

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который регулирует деятельность, организацию и проведения азартных игр. Закон парламент принял во втором чтении, в первом чтении голосовали еще 16 января. За соответствующий документ проголосовали 248 депутатов.
Фракции голосовали за закон следующим образом:
"Слуга народа" - 224 депутата.
Депутатская группа "За будущее" - 4 нардепа
Депутатская группа "Доверие" - 18 нардепов.
Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.
"Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.
Главное из закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр":
появится уполномоченный орган — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей;
вводится уголовная ответственность за организацию азартных игр без лицензии;
располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд;
предусматривается регулирование "классических" лотерей;
разрешает играть в азартные игры лицам старше 21 года;
запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения;
резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины;
разрешено проведение покерных турниров;
требуются специальные условия условия для игорных зон.
Как сообщалось, депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту еще 30 июня, всего было подано 3,5 тысячи поправок.