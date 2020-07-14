Верховная Рада узаконили игорный бизнес

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который регулирует деятельность, организацию и проведения азартных игр. Закон парламент принял во втором чтении, в первом чтении голосовали еще 16 января. За соответствующий документ проголосовали 248 депутатов.

"Слуга народа" - 224 депутата.

Депутатская группа "За будущее" - 4 нардепа

Депутатская группа "Доверие" - 18 нардепов.

Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.

"Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Главное из закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр":