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Верховная Рада узаконили игорный бизнес

Верховная Рада узаконили игорный бизнес
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине игорный бизнес стал легальным. Депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.

Сегодня, 14 июля, Верховная Рада поддержала законопроект, который регулирует деятельность, организацию и проведения азартных игр. Закон парламент принял во втором чтении, в первом чтении голосовали еще 16 января. За соответствующий документ проголосовали 248 депутатов.

Фракции голосовали за закон следующим образом:

"Слуга народа"  - 224 депутата.

Депутатская группа "За будущее" - 4 нардепа

Депутатская группа "Доверие" - 18 нардепов.

Поддержали документ также 2 внефракционных парламентария.

"Оппозиционная платформа "За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса.

Голосование за законопроект №2285-д 14.07.2020

Главное из закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр":

  • появится уполномоченный орган — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей;

  • вводится уголовная ответственность за организацию азартных игр без лицензии;

  • располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд;

  • предусматривается регулирование "классических" лотерей;

  • разрешает играть в азартные игры лицам старше 21 года;

  • запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения;

  • резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины;

  • разрешено проведение покерных турниров;

  • требуются специальные условия условия для игорных зон.

Как сообщалось, депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту еще 30 июня, всего было подано 3,5 тысячи поправок. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Игорный бизнес.

Автор:

Телеграф
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