В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты

По информации Шмыгаля, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты (МЗП) на следующий год:
"Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты относительно минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", - отметил премьер.
По его словам, расчеты показывают, что увеличение МЗП:
Как сообщалось ранее, Шмыгаль отметил, что в 20-х числах июля Украина может получить следующий транш от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.