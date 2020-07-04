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В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты

В три этапа: Шмыгаль рассказал о планах по повышению минимальной зарплаты
Обновлено 20:09 Сегодня Телеграф Фото: КМУ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook рассказал о трех этапах повышения минимальной зарплаты на следующий год, что запланировало правительство.

По информации Шмыгаля, правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты (МЗП) на следующий год:

  • С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%).
  • С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%).
  • С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%).

"Наше видение необходимости повышать МЗП базируется на 5 факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты относительно минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", - отметил премьер.

По его словам, расчеты показывают, что увеличение МЗП:

  • будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию;
  • позволит привести минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн;
  • не окажет значительного влияния на инфляцию;
  • так же в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года.

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Как сообщалось ранее, Шмыгаль отметил, что в 20-х числах июля Украина может получить следующий транш от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.

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Кабмин, Зарпалата, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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