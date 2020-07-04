Шмыгаль сообщил, когда Украина может получить следующий транш от ЕС

Премьер отметил, что в 20-х числах июля Украина может получить следующий транш от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина может в 20-х числах июля получить следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 миллиарда евро.

Об этом он заявил в вечернем эфире телеканала "Украина".

"Мы продолжаем работу с Европой. Уже в 20-х числах июля мы подпишем очередной меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда от ЕС. Это было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, международные партнеры ожидают решения относительно назначения нового главы Нацбанка.

"МВФ отреагировал (на отставку главы НБУ Якова Смолия - ред.) напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. С ними министр финансов вчера разговаривал. Сегодня я общался с вице-президентом Европейской комиссии. Мы подтвердили неизменность политики Нацбанка", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.