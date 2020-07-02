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В МВФ отреагировали на отставку Смолия

В МВФ отреагировали на отставку Смолия
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук
Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине будо достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике.

Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.

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Все по теме:

НБУ, МВФ, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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