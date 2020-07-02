В ОПУ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

В Офисе Президента Украины заверили, что Правление Нацбанка будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности. Об этом в Facebook сообщает Офис Президента.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал Президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", - указывается в сообщении.

Отмечается, что НБУ вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

В ОП подчеркивают, что дискуссии относительно деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и "должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.