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В ОПУ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

В ОПУ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
Обновлено 02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua
В Офисе Президента Украины заверили, что Правление Нацбанка будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности. Об этом в Facebook сообщает Офис Президента.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал Президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", - указывается в сообщении.

Отмечается, что НБУ вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

В ОП подчеркивают, что дискуссии относительно деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и "должны быть лишены политической окраски, которая может иметь негативное влияние на институциональную состоятельность и независимость Национального банка Украины".

"Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

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Все по теме:

НБУ, Яков Смолий, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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