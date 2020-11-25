В Украине возобновили карантинные выплаты для ФОП

Из-за пандемии коронавируса в Украины были введены дополнительные карантинные ограничения, которые повлекли за собой значительные убытки среди малого и среднего бизнеса. Поэтому власти продлили выплаты на детей для ФОПов, которые вынуждены ограничить свою работу.

Об этом сообщил в Телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом, когда в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением.

Ожидается около 2 000 гривен выплат на каждого ребенка.

В то же время, все заявки, которые подавались в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически.

Общее финансирование для украинских семей по этой программе до конца года составит фактически 1 млрд грн.

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