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В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация

В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация
08:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на утро 25 ноября в Украине все еще распространяется пандемия коронавируса. Тким образом, за посление сутки зафиксировали 13 882 новых случая заболевания.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.

В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

За прошедшие сутки:

  • госпитализовано - 1 818 человек;
  • летальних случаев - 229;
  • выздоровело - 8 420 человек;
  • тестирований - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 661 858 человек;
  • выздоровело - 307 778 человек;
  • летальних случаев - 11 492;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 62 620 случаев;
  • Винницкая область - 15 984 случая;
  • Волынская область - 22 516 случаев;
  • Днепропетровская область - 31 861 случай;
  • Донецкая область - 20 868 случаев;
  • Житомирская область - 27 368 случаев;
  • Закарпатская область - 22 150 случаев;
  • Запорожская область - 26 328 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
  • Киевская область - 33262 случаи;
  • Кировоградская область - 4557 случаев;
  • Луганская область - 5793 случая;
  • Львовская область - 42 874 случая;
  • Николаевская область - 16 229 случаев;
  • Одесская область - 39742 случаи;
  • Полтавская область - 19 679 случаев;
  • Ровенская область - 28 860 случаев;
  • Сумская область - 24 811 случаев;
  • Тернопольская область - 26 329 случаев;
  • Харьковская область - 52 538 случаев;
  • Херсонская область - 9141 случай;
  • Хмельницкая область - 27 114 случаев;
  • Черкасская область - 19 826 случаев;
  • Черновицкая область - 32 067 случаев;
  • Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также в материале "Телеграфа": Через сколько дней человек перестает быть носителем частичек коронавируса - ответ эксперта.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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