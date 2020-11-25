В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация

По состоянию на утро 25 ноября в Украине все еще распространяется пандемия коронавируса. Тким образом, за посление сутки зафиксировали 13 882 новых случая заболевания.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.

В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

За прошедшие сутки:

госпитализовано - 1 818 человек;

летальних случаев - 229;

выздоровело - 8 420 человек;

тестирований - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).

С начала пандемии в Украине:

заболело - 661 858 человек;

выздоровело - 307 778 человек;

летальних случаев - 11 492;

проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 62 620 случаев;

Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;

Киевская область - 33262 случаи;

Кировоградская область - 4557 случаев;

Луганская область - 5793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39742 случаи;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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