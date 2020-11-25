В Украине почти 14 тысяч новых случаев коронавируса: в каких областях ухудшается ситуация

По состоянию на утро 25 ноября в Украине все еще распространяется пандемия коронавируса. Тким образом, за посление сутки зафиксировали 13 882 новых случая заболевания.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.
В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
За прошедшие сутки:
- госпитализовано - 1 818 человек;
- летальних случаев - 229;
- выздоровело - 8 420 человек;
- тестирований - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45438, методом ИФА - 29958).
С начала пандемии в Украине:
- заболело - 661 858 человек;
- выздоровело - 307 778 человек;
- летальних случаев - 11 492;
- проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.
За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 62 620 случаев;
- Винницкая область - 15 984 случая;
- Волынская область - 22 516 случаев;
- Днепропетровская область - 31 861 случай;
- Донецкая область - 20 868 случаев;
- Житомирская область - 27 368 случаев;
- Закарпатская область - 22 150 случаев;
- Запорожская область - 26 328 случаев;
- Ивано-Франковская область - 33 409 случаев;
- Киевская область - 33262 случаи;
- Кировоградская область - 4557 случаев;
- Луганская область - 5793 случая;
- Львовская область - 42 874 случая;
- Николаевская область - 16 229 случаев;
- Одесская область - 39742 случаи;
- Полтавская область - 19 679 случаев;
- Ровенская область - 28 860 случаев;
- Сумская область - 24 811 случаев;
- Тернопольская область - 26 329 случаев;
- Харьковская область - 52 538 случаев;
- Херсонская область - 9141 случай;
- Хмельницкая область - 27 114 случаев;
- Черкасская область - 19 826 случаев;
- Черновицкая область - 32 067 случаев;
- Черниговская область - 15 932 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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