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Сколькой дней больной коронавирусом заразен для окружающих: врач дал ответ

Сколькой дней больной коронавирусом заразен для окружающих: врач дал ответ
05:47 Сегодня Телеграф Фото: telegram - COVID19_Ukraine

В Украине продолжает стремительными темпами распространяться коронавирус. В то же время стоит знать, через сколько дней человек перестает быть носителем заразных частичек вируса.

На этот вопрос дал ответ врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров во время своего обращения, которое опубликовано в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

"Через 8-10 дней после начала клинических проявлений коронавируса пациент уже не является заразным. Даже если даже если при ПЦР-тесте выявляют фрагменты вируса", - отметил он.

 

Стоит также напомнить, что дезинфицирующие средства для рук и салфетки на спиртовой основе также играют довольно важную роль в снижении уровня инфицирования.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему после преодоления COVID-19 стоит провести лабораторное исследование.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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