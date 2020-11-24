Зеленский пообещал бизнесу новый пакет помощи: стало известно, откуда возьмут деньги

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко рассказал откуда будут взяты деньги на финансирование пакета помощи бизнесу.

Об этом он рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", - сказал он

По его словам, Зеленский обсуждал это с Министерством финансов, так что, если программа будет принята, она будет профинансирована.

Он также отметил, что в новом законопроекте будут предусмотрены компенсаторы на случай введения полного локдауна. По его словам, речь идет о поддержке малого бизнеса, пострадавшего от карантина больше всего.

Помимо того Устенко прокомментировал ситуацию с Госказначейством.

"Абсолютно очевидно, что это нехорошая ситуация", - отметил он.

Советник Зеленского добавил, что такая ситуация возникала и раньше, но не в средине ноября, а в декабре.

"Все-таки стоит помнить, что 2020-й - необычный, это год глобальной пандемии. Так что хорошо, что эта ситуация не возникла раньше", - сказал он, отметив, что проблема решаема и Минфин работает над этим.

Напомним, о разовой выплате представителям бизнеса говорил Владимир Зеленский в новом видеообращении к украинцам.