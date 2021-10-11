Залишилися обидві: нардепа Полякова ховали дружина і співмешканка (фото)

Антона Полякова поховали на кладовищі "Яцево" у Чернігові

У понеділок, 11 жовтня, у Чернігові попрощалися з 33-річним народним депутатом Антоном Поляковим. На жаль, прощальна церемонія не обійшлася без скандалу між вдовою померлого нардепа Галиною Поляковою, з якою він виховував двох доньок, та його співмешканкою Анною Скороход, з якою Поляков мав стосунки.

Як повідомив Telegram-канал PavlovskyNews, попри скандал у залі філармонії, Анна Скороход залишилася на похоронах нардепа до кінця.

Співмешканку Полякова не зупинив навіть той факт, що родина померлого її появі на церемонії прощання відверто не зраділа, а коли народна депутатка поставила на труну букет квітів — матір нардепа одразу його зняла.

Джерела наближені до Антона Полякова розповіли "Телеграфу", що офіційно нардеп не був розлучений зі своєю дружиною, однак це не заважало йому жити разом та перебувати у стосунках з колегою по парламенту Анною Скороход. До слова, співмешканка Полякова після звістки про його смерть втратила свідомість і заявила, що вона вагітна. Із стін Верховної Ради її забрала "швидка", а після цього випадку жодних коментарів від Скороход не було.

Нагадаємо, що у померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — двоє дівчаток, яких народила йому дружина Галина. На сторінках нардепа у соцмережах було безліч фото з ними.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, народні депутати, які були присутні на церемонії прощання з нардепом у Чернігові заявили, що не вірять у його наркотичну залежність а те, що сталося, вважають вбивством.