Всі мають право попрощатися: українці третій день обговорюють появу Скороход на похоронах Полякова

Поява співмешканки померлого Полякова на похоронах, де була його дружина, розбурхала користувачів "Фейсбук"

Незважаючи на те, що похорон померлого від серцевої недостатності нардепа Антона Полякова відбулися ще 11 жовтня, в мережі продовжують обговорювати прощання з парламентарієм, на якому були присутні і його законна дружина Галина, і співмешканка Анна Скороход.

Сотні людей коментують в "Фейсбуці" новину про те, що обидві жінки залишилися на похованні Антона Полякова, хоча перед цим між ними стався скандальний інцидент.

Деякі українці засуджують нардепа Скороход, яка прийшла на похорон, незважаючи на присутність там офіційної дружини. Але більшість людей все ж переконані, що вона мала таке ж право попрощатися з померлим, як і всі.

"У житті всяке буває. Обидві жінки мають право сказати останнє "пробач", — пишуть в соцмережі.

"Дуже шкода жінок, втратили коханого чоловіка", — вторить і інший інтернет-користувачів.

Реакція в Фейсбуці після похорону нардепа Антона Полякова

На критику хейтерів Анни Скороход багато хто відповідає так само бурхливо: "Капець! Вони ховати прийшли, або понти поганяти хто кого крутіший/вищий/сильніший/значущий/непорочніший?! Покійний останнім часом з нею (з Анною Скороход — ред.) жив, судячи з інфи. І у неї загальнолюдське таке ж право прийти до гробу, як у будь-кого. Вона ж не в сім’ю в гості прийшла. Влаштували з похорону цирк".

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Українці не вірять в те, що 33-річний Антон Поляков помер від серцевої недостатності і переконані в тому, що його отруїли, а також щиро співчувають його батькам і маленьким дітям.

Нагадаємо, Поляков помер в ніч на 8 жовтня за дивних обставин: йому стало погано в таксі після посиденьок в ресторані і врятувати його прибулим медикам не вдалося. У померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — дві дівчинки, яких народила йому дружина Галина.

Джерела, близькі до Антона Полякова, розповіли "Телеграфу", що офіційно нардеп не був розлучений зі своєю дружиною, проте це не завадило йому жити разом і перебувати у відносинах з колегою по парламенту Анною Скороход. До слова, співмешканка Полякова після звістки про його смерть втратила свідомість і заявила, що вона вагітна. Зі стін Верховної Ради її забрала "швидка", а після цього випадку ніяких коментарів від Скороход не було.