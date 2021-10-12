Мати Полякова записала відеозвернення після смерті нардепа

Мати 33-річного Антона Полякова звернулася до українців на тлі його могили

На сторінці померлого депутата Антона Полякова в "Фейсбуці" після хейту на адресу його співмешканки Ганни Скороход з’явилося відеозвернення до українців. Відео записала мама нардепа.

Крізь сльози і на тлі могили сина жінка звернулася до людей зі словами подяки.

"Вчора ми поховали нашого дорогого синочка Антона. Я хочу сказати велике спасибі всім добрим людям за щире співчуття нашому горю", — сказала мама покійного нардепа.

Раніше на своїй сторінці в "Фейсбуці" фотографію померлого виставила його співмешканка — нардеп Ганна Скороход, яка стала жертвою хейтерів через те, що політик офіційно одружений.

Нагадаємо, Поляков помер в ніч на 8 жовтня за дивних обставин: йому стало погано в таксі після посиденьок в ресторані і врятувати його прибулим медикам не вдалося. У померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — дві дівчинки, яких народила йому дружина Галина. На сторінках нардепа в соцмережах було безліч фото з ними.

Як раніше писав "Телеграф", в поліції повідомили, що нардеп в день своєї загибелі випивав в барі з помічником своєї колеги Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. При цьому, як виявилося, проти Джамбулатова введені санкції РНБО за можливу причетність до криміналу.

При цьому в мережу потрапила інформація, що Поляков і Скороход нібито перебували у відносинах, а недавно розійшлися з побутових причин.

Примітно, що Скороход була присутня на похоронах Полякова, де між нею і вдовою нардепа розгорівся скандал.