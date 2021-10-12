"У нього є сім’я": в мережі напали на Скороход, яка виставила фото померлого Полякова
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Ганні Скороход співчувають, але просять її прибрати з профілю фото одруженого Антона Полякова
Народний депутат Ганна Скороход оновила фото своєї сторінки в "Фейсбуці", змінивши його на чорно-білий портрет раптово померлого від гострої коронарної недостатності нардепа Антона Полякова. Вчинок політика, яка, як підтвердили в поліції, жила з офіційно одруженим Поляковим в Києві, оцінили не всі.
Судячи по сотнях коментарів під фотографією в "Фейсбуці", більшість інтернет-користувачів шоковані смертю 33-річного чоловіка.
Багато людей пишуть, що теж оплакують нардепа, смерть якого — втрата для української політики. Люди кажуть, що Поляков був простим у спілкуванні й справді допомагав українцям.
Втім, деякі застосували відносно Анни грубі висловлювання і не зрозуміли, навіщо вона виставила його фото в своєму профілі.
Інші співчувають нардепу, яка, за чутками, вагітна, однак радять прибрати фотографію Полякова, так як у нього є офіційна сім’я.
"Викликаєте непотрібні думки і у нього є сім’я. Не думаю, що їм приємно", — пишуть в "Фейсбуці".
Треті все ж підтримують Скороход, цікавлячись її здоров’ям, і закликають бути сильною заради сина (народився в цивільному шлюбі з бізнесменом Олексієм Аляніним).
Відзначимо, що на похоронах Полякова появу Скороход його дружина Галина сприйняла вороже. Вона голосно запитала, як політик могла прийти сюди, а мати Антона Полякова прибрала букет, принесений Ганною, від труни.
Нагадаємо, Поляков помер в ніч на 8 жовтня за дивних обставин: йому стало погано в таксі після посиденьок в ресторані і врятувати його прибулим медикам не вдалося. У померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — дві дівчинки, яких народила йому дружина Галина. На сторінках нардепа в соцмережах було безліч фото з ними.
Джерела, близькі до Антона Полякова, розповіли "Телеграфу", що офіційно нардеп не був розлучений зі своєю дружиною, проте це не завадило йому жити разом і перебувати у відносинах з колегою по парламенту Анною Скороход. До слова, співмешканка Полякова після звістки про його смерть втратила свідомість і заявила, що вона вагітна. Зі стін Верховної Ради її забрала "швидка", а після цього випадку ніяких коментарів від Скороход не було.
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