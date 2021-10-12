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"У нього є сім’я": в мережі напали на Скороход, яка виставила фото померлого Полякова

Автор
Олена Волкова
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У поліції підтвердили, що Ганна Скороход і одружений Антон Поляков жили разом Новина оновлена 12 жовтня 2021, 12:30
У поліції підтвердили, що Ганна Скороход і одружений Антон Поляков жили разом

Ганні Скороход співчувають, але просять її прибрати з профілю фото одруженого Антона Полякова

Народний депутат Ганна Скороход оновила фото своєї сторінки в "Фейсбуці", змінивши його на чорно-білий портрет раптово померлого від гострої коронарної недостатності нардепа Антона Полякова. Вчинок політика, яка, як підтвердили в поліції, жила з офіційно одруженим Поляковим в Києві, оцінили не всі.

Судячи по сотнях коментарів під фотографією в "Фейсбуці", більшість інтернет-користувачів шоковані смертю 33-річного чоловіка.

Профіль Анни Скороход в "Фейсбуці"
Профіль Анни Скороход в "Фейсбуці"

Багато людей пишуть, що теж оплакують нардепа, смерть якого — втрата для української політики. Люди кажуть, що Поляков був простим у спілкуванні й справді допомагав українцям.

Українці сумують після смерті Антона Полякова
Українці сумують після смерті Антона Полякова

Втім, деякі застосували відносно Анни грубі висловлювання і не зрозуміли, навіщо вона виставила його фото в своєму профілі.

Хейтер на сторінці Скороход
Хейтер на сторінці Скороход

Інші співчувають нардепу, яка, за чутками, вагітна, однак радять прибрати фотографію Полякова, так як у нього є офіційна сім’я.

"Викликаєте непотрібні думки і у нього є сім’я. Не думаю, що їм приємно", — пишуть в "Фейсбуці".

Реакція на роман Полякова та Скороход
Реакція на роман Полякова та Скороход

Треті все ж підтримують Скороход, цікавлячись її здоров’ям, і закликають бути сильною заради сина (народився в цивільному шлюбі з бізнесменом Олексієм Аляніним).

Дружина Галина Полякова та нардеп Ганна Скороход на похоронах
Дружина Галина Полякова та нардеп Ганна Скороход на похоронах

Відзначимо, що на похоронах Полякова появу Скороход його дружина Галина сприйняла вороже. Вона голосно запитала, як політик могла прийти сюди, а мати Антона Полякова прибрала букет, принесений Ганною, від труни.

Нагадаємо, Поляков помер в ніч на 8 жовтня за дивних обставин: йому стало погано в таксі після посиденьок в ресторані і врятувати його прибулим медикам не вдалося. У померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — дві дівчинки, яких народила йому дружина Галина. На сторінках нардепа в соцмережах було безліч фото з ними.

Джерела, близькі до Антона Полякова, розповіли "Телеграфу", що офіційно нардеп не був розлучений зі своєю дружиною, проте це не завадило йому жити разом і перебувати у відносинах з колегою по парламенту Анною Скороход. До слова, співмешканка Полякова після звістки про його смерть втратила свідомість і заявила, що вона вагітна. Зі стін Верховної Ради її забрала "швидка", а після цього випадку ніяких коментарів від Скороход не було.

Теги:
#Скандал #Фейсбук #Поляков #Скороход
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