Спливли нові подробиці смерті нардепа Полякова

Свідчення таксиста, який віз Полякова, знову виявилися суперечливими

Смерть народного депутата Антона Полякова, який помер у таксі 8 жовтня, обростає новими деталями. Спочатку зʼясувалося, що таксист, який віз Полякова дав правоохоронцям неправдиві свідчення, заявивши, що підібрав його на зупинці, а вже у вівторок, 12 жовтня, у МВС заявили, що цей автомобіль слідував за автомобілем, у якому спочатку везли нардепа.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, Антон Поляков не був для таксиста випадковим пасажиром. Певний час до того, як забрати нардепа, таксист слідував за автомобілем, у якому їхав Поляков разом з іншим свідком.

"Він сказав, що випадково підібрав пасажира, а насправді не випадково, він деякий час їхав за машиною з потерпілим, яка деякий час їздила по місту з іншим свідком", — заявив Шевченко.

У МВС додали, що на даний момент встановлені всі особи, з якими контактував Антон Поляков у вечір перед своєю смертю. Слідство у цій справі триває.

Нагадаємо, що Полякова знайшли мертвим працівники поліції у автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил. Нардепа намагалися реанімувати, однак всі спроби виявилися марними. Спочатку таксист — громадянин Азербайджану Ельмір М. — заявив, що підібрав Полякова біля дороги на проспекті Соборності, 2, де на вигляд п’яний чоловік ловив машину. У автомобілі нардепа гойдало і рвало.

Однак, у ході розслідування таксист змінив свої свідчення, заявивши, що насправді нардепа привезли на іншій машині та попросили довезти його додому.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у ніч своєї смерті народний обранець випивав з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, чия сім’я має вельми неоднозначну репутацію.