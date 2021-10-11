Фігурант у справі смерті нардепа Полякова змінив свідчення і був побитий, — ЗМІ

Спливли нові деталі у справі про загибель нардепа Полякова.

Таксист, який підвозив нардепа Антона Полякова в день його загибелі, дав неправдиві свідчення і був побитий в поліцейській дільниці.

Про це розповів адвокат таксиста в коментарі ТСН.

Спочатку водій говорив, що підібрав Полякова на зупинці, однак пізніше заявив, що насправді нардепа привезли на іншій машині та попросили довезти його додому.

"Він дав свідчення. Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали", — сказав адвокат.

За його словами, таксист спочатку не захотів вплутувати в історію інших людей, а тому і сказав, що підібрав парламентарія на зупинці. За це його "покарали", проте адвокат каже, що слідів побоїв немає, так що експертиза нічого не доведе.

Разом з тим він заявив, що його клієнт провів у відділенні не три години, а майже цілу добу, що суперечить законам України. Крім того, сторона захисту спочатку не могла отримати від правоохоронців інформацію про те, де знаходиться таксист і коли його відпустять.

Також наголошується, що подавати позов на поліціянтів таксист не має наміру.

Адвокат уточнив, що попередні свідчення про те, що Поляков сів у таксі у свідомому стані відповідає дійсності.

Як раніше писав "Телеграф", в поліції повідомили, що нардеп в день своєї загибелі випивав в барі з помічником своєї колеги Анни скороход Русланом Джамбулатову. При цьому, як виявилося проти Джамбулатову введені санкції РНБО за можливу причетність до криміналу.

При цьому в мережу потрапила інформація, що Поляков і Скороход нібито перебували у відносинах, а недавно розійшлися з побутових причин.

Примітно, що Скороход була присутня на похоронах Полякова, де між нею і вдовою нардепа розгорівся скандал.