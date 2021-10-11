Фигурант по делу смерти нардепа Полякова изменил показания и был избит, — СМИ

Всплыли новые детали в деле о гибели нардепа Полякова.

Таксист, который подвозил нардепа Антона Полякова в день его гибели, дал неправдивые показания и был избит в полицейском участке.

Об этом рассказал адвокат таксиста в комментарии ТСН.

Изначально водитель говорил, что подобрал Полякова на остановке, однако позже заявил, что на самом деле нардепа привезли на другой машине и попросили довезти его домой.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли", — сказал адвокат.

По его словам, таксист изначально не захотел впутывать в историю других людей, а потому и сказал, что подобрал парламентария на остановке. За это его "наказали", однако адвокат говорит, что следов побоев нет, так что экспертиза ничего не докажет.

Вместе с тем он заявил, что его клиент провел в отделении не три часа, а почти целые сутки, что противоречит законам Украины. Кроме того, сторона защиты поначалу не могла получить от правоохранителей информацию о том, где находится таксист и когда его отпустят.

Также отмечается, что подавать иск на полицейских таксист не намерен.

Адвокат уточнил, что предыдущие показания о том, что Поляков сел в такси в сознательном состоянии соответствует действительности.

Как ранее писал "Телеграф", в полиции сообщили, что нардеп в день своей гибели выпивал в баре с помощником своей коллеги Анны скороход Русланом Джамбулатовым. При этом, как оказалось против Джамбулатова введены санкции СНБО за возможную причастность к криминалу.

При этом в сеть попала информация, что Поляков и Скороход якобы находились в отношениях, а недавно разошлись по бытовым причинам.

Примечательно, что Скороход присутствовала на похоронах Полякова, где между нею и вдовой нардепа разгорелся скандал.